taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2368
Euro
5.9431
Altın
1222.62
Borsa
93962.35
Gram Altın
206.095

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştü

İstanbul adaylığı için 'uygun bir kimlik' arayan Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu ikna etmek için görüşme yaptı.

Haber Merkezi | 27.11.2018 - 07:30..
  1. Haberler
  2. Politika
Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştü

Pazar günü öğlenden sonra parti genel merkezine gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak Beylikdüzü Belediye Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti.

Görüşmede, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na İstanbul adaylığı için "uygun bir kimlik olarak öne çıkıyorsunuz" değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, İmamoğlu da bir dönem daha Beylikdüzü'nde görev yapma yaklaşımını yumuşattı.

İSTANBUL'DA ÖLÇÜMLER YAPACAK

Son kararın genel merkez ve İmamoğlu tarafından ortaklaşa verileceği dile getiriliyor. Önümüzdeki haftalarda CHP'nin İmamoğlu için İstanbul'da ölçümler yapacağı belirtiliyor.

Kılıçadaroğlu'nun Almanya ziyaretinin bitimine kadar İstanbul değerlendirmelerinin sürmesi bekleniyor.

İmamoğlu, CHP'nin İstanbul için yaptığı aday profili çalışması sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için gündeme gelmişti.

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: Türkiye ve Katar kara gün dostudur

Erdoğan: Türkiye ve Katar kara gün dostudur

97
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Tunus’ta protesto edildi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Tunus’ta protesto edildi

34
Trump'ın damadı, Suudi Arabistan'a silah satışını şişirdi

Trump'ın damadı, Suudi Arabistan'a silah satışını şişirdi

26
Çin bilim insanları bebeklerin genlerini değiştirdi

Çin bilim insanları bebeklerin genlerini değiştirdi

20
Japonya'da çiftlik evinde 6 ceset bulundu

Japonya'da çiftlik evinde 6 ceset bulundu

7
Prens Selman, Başkan Erdoğan ile görüşmek istedi

Prens Selman, Başkan Erdoğan ile görüşmek istedi

9
Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştü

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir