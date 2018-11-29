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Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a tazminat ödemeye mahkum oldu

CHP Lideri, Başkan Erdoğan ve yakınlarına 190 bin lira tazminat ödeyecek.

AA | 29.11.2018 - 14:42..
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Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a tazminat ödemeye mahkum oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında eline aldığı kağıt parçalarıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bazı yakınlarını, asılsız iddialarla suçladı.

CHP Lideri'nin, temelsiz iddialarının ardından, Başkan Erdoğan'ın avukatları harekete geçti.

Açılan tazminat davasında karar çıktı.

Kılıçdaroğlu, "Man Adası iddiaları" nedeniyle Başkan Erdoğan ve yakınlarına 190 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

YALANLARIN BEDELİ

CHP Lideri geçtiğimiz günlerde de, 130 bin liralık tazminat ödemeye mahkum olmuştu.

Kılıçdaroğlu bu kararlardan önce, yaklaşık 1 milyon lirayı ödeyebilmek için evini satmıştı.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a tazminat ödemeye mahkum oldu

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