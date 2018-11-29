Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a tazminat ödemeye mahkum oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tapu senetleri için yeni bir sistem kuracaklarını belirtti. Yeni sistemde tapuların üzerinde QR kodu olacak.

Black Oranda Goldfish yani siyah oranda Japon balığı, dikkat çekiciliği ile tartışmasız bu türün ilk sıralarında yer alıyor.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul'da yaşanan fırtına ve soğuk havanın hafta sonuna kadar süreceğini açıkladı.

İstanbul Pendik'te Şükrü H., bankadan 500 bin lira çekerken arkadan yaklaşan hırsızların kurbanı oldu.

Eğitimin milli olamadığını söylediğinde tepki aldığını belirten Bakan Selçuk, "Eğitim öncelikle evrensel olur, çünkü eğitimin mesajı insanadır" dedi.

1 İran'da terör saldırısı İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.

2 Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor Aydın'da 1 milyon TL'lik maliyetle yapılan otobüs terminaline otobüsler giremedi. Karacasu ilçesinde kaos yaşanmaya başladı.

3 İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi

4 Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.

5 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

6 Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı Kapalıçarşı'ya esnaf cuma namazındayken giden CHP'li Gürsel Tekin, kepenkleri kapalı görünce "Ekonomi kötü" diyerek hükümeti eleştirdi.