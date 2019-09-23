Kılıçdaroğlu, Esad düşüncelerini bir kez daha tekrarladı

Suriye'de 8 yıldır süren iç savaştan en çok etkilenen ülke Türkiye.

Ülkemize gelen milyonlarca Suriyeliyle göç sorunu ortaya çıkarken; Suriye'deki terör örgütleri de Türkiye'nin iç güvenliğini tehdit ediyor.

Türkiye'nin iç siyaset gündeminden hiçbir zaman düşmeyen Suriye konusunda liderler de Beşar Esad'ın yer aldığı veya yer almadığı bir çözümü tartışıyor.

Esad'la görüşülmesi fikrini çoğu kez tekrar eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda aynı düşüncelerini tekrarladı.

"ESAD SAVAŞIN GALİBİ"

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Suriye'nin yeniden imarında da pay sahibi olup gelir elde edebileceğini belirtip şunları söyledi; "Türkiye’nin en az zararla Suriye politikasından çıkmasının yolu Esad ile süratle işbirliği sağlamaktır. Esad da Suriye’nin toprak bütünlüğünü istiyor, biz de Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Ama Esad’ı karşınıza alıp “Ben, Suriye’de istediklerimi Esad’a rağmen yaparım” diyorsanız; sadece ve sadece Amerikan’ın Ortadoğu politikasına hizmet etmiş olursunuz... Şu bir gerçek; yaşanan iç savaşın galibi Esad’dır. İktidar bu gerçeği kabul etmeli.

ESAD'IN İLAN ETTİĞİ AFLA SURİYELİLER DÖNEBİLİR

Türkiye’nin iyi ilişkiler içinde olduğu, Suriye konusunda da işbirliği yürüttüğü Rusya ve İran, Esad ile doğrudan ilişki yürütüyor. Peki, Türkiye neyi bekliyor? Arka kapılar arkasında sürdürdüğü temasları alenileştirmekten mi utanıyor? Örneğin Esad’ın ilan ettiği af. Türkiye, ülkemizde bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri açısından da bu affın takipçisi olmalı. Türkiye’deki Suriyeliler, Türkiye’nin güvencesini de alarak ülkelerine dönebilmeli.

SURİYE BÜYÜK BİR PAZAR OLACAK

Türkiye, Esad ile ilişkileri normalleştirmesinin ardından hızla Suriye’nin yeniden imarı konusunda öncü ülke olmalı. İç savaş tamamıyla bittiği an itibarıyla Suriye, yalnızca inşaat alanında değil, sağlık, eğitim, ulaştırma ve gıda konularında büyük bir pazar olacak. Türkiye bu pazarın dışında kalmamalı. Olaya sadece ekonomik olarak bakmıyoruz elbette. Bizim Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı (OBİT) projemiz vardı. Bu özellikle dört ülkenin; Türkiye, İran, Irak ve Suriye’nin ekonominin yanı sıra barış temelli işbirliğinin de temelini atacak bir çatı örgütlenmesidir."