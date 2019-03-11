taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44485
Euro
6.1179
Altın
1297.51
Borsa
101538.28
Gram Altın
227.065

Kılıçdaroğlu esnafa kızdı

Esnafların AK Parti'ye oy vermesine sinirlenen Kılıçdaroğlu, "Gelip güzel güzel konuşuyorlar, her türlü parlak lafları kullanıyorlar. Oy veriyorsunuz." dedi.

Haber Merkezi | 11.03.2019 - 07:50..
  1. Haberler
  2. Politika
Whatsapp ile paylaş
Kılıçdaroğlu esnafa kızdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde konuşma yaptı.

"KİME OY VERDİNİZ"

Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Kepenkleri kapattık, bittik, geçinemiyoruz, büyük alışveriş merkezleri kuruldu, kimse bize gelmiyor diye açıklamalar yapılır. Büyük alışveriş merkezlerini kim kurdu? Hükümet. Kime oy verdiniz? Hükümete. Nasıl oluyor? Gelip güzel güzel konuşuyorlar, her türlü parlak lafları kullanıyorlar. Bir bakıyorsun esnaf sayısı giderek azalıyor. Kendi ayağına kurşun sıkan başka grup görmedim. Kendi ayağına kurşun sıkıyor.

Kılıçdaroğlu esnafa kızdı

NASIL OY VERİYORSUNUZ

Sizi ikinci sınıf vatandaş haline getiren siyasi partiye nasıl oy veriyorsunuz? Ben bunu anlamıyorum. Suriyeliler dükkan açıyor, vergi veriyor mu? Hayır. Ama siz veriyorsunuz, onlar Bağ-Kur primi ödüyor mu? Hayır. Ama siz ödüyorsunuz.

NASIL BİR ADALETTİR BU

Nasıl bir adalettir bu, nasıl kalkınmadır bu? Buna itiraz etmeniz lazım. Sizin adınıza biz itiraz ediyoruz. Güzel, sizin adınıza biz itiraz edelim, o zaman bize destek vereceksiniz. Vereceksiniz ki biz de sizin hakkınızı sonuna kadar savunalım."

Kılıçdaroğlu esnafa kızdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ezanı ıslıklayanlara protesto yürüyüşü gerçekleşti

Ezanı ıslıklayanlara protesto yürüyüşü gerçekleşti

116
Kuveytlilerin en çok sevdiği lider Erdoğan

Kuveytlilerin en çok sevdiği lider Erdoğan

67
Medel ile Quaresma arasında tansiyon yükseldi

Medel ile Quaresma arasında tansiyon yükseldi

19
Kız arkadaşının eski sevgilisine darp

Kız arkadaşının eski sevgilisine darp

109
Gebze-Halkalı demir yolu hattının çalışmaları bitti

Gebze-Halkalı demir yolu hattının çalışmaları bitti

28
HDP İstanbul'da ittifaka güveniyor

HDP İstanbul'da ittifaka güveniyor

15
700 yıllık servi ağacını yaktılar

700 yıllık servi ağacını yaktılar

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir