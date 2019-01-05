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Kılıçdaroğlu Gürsel Erol'un annesinin cenazesine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili Gürsel Erol'un annesinin cemevinde düzenlenen cenaze törenine gitti.

İHA | 05.01.2019 - 13:41..
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Kılıçdaroğlu Gürsel Erol'un annesinin cenazesine katıldı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un 78 yaşında hayatını kaybeden annesi Nurten Erol için Ankara'daki Pir Sultan Abdal Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kılıçdaroğlu Gürsel Erol'un annesinin cenazesine katıldı VİDEO

KILIÇDAROĞLU VE İNCE AYNI KAREDE

Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları ve çok sayıda CHP milletvekili ile Muharrem İnce katıldı.

İnce ve Kılıçdaroğlu'nun tokalaştığı görüldü.

Kılıçdaroğlu, Gürsel Erol'a başsağlığı dileklerinde bulundu. Törenin ardından Nurten Erol'un cenazesi toprağa verilmek üzere Gölbaşı Mezarlığı'na götürüldü.

Kılıçdaroğlu Gürsel Erol'un annesinin cenazesine katıldı

Kılıçdaroğlu Gürsel Erol'un annesinin cenazesine katıldı

Kılıçdaroğlu Gürsel Erol'un annesinin cenazesine katıldı

Kılıçdaroğlu Gürsel Erol'un annesinin cenazesine katıldı

Kılıçdaroğlu Gürsel Erol'un annesinin cenazesine katıldı

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