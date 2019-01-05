CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un 78 yaşında hayatını kaybeden annesi Nurten Erol için Ankara'daki Pir Sultan Abdal Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Kılıçdaroğlu Gürsel Erol'un annesinin cenazesine katıldı VİDEO
KILIÇDAROĞLU VE İNCE AYNI KAREDE
Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları ve çok sayıda CHP milletvekili ile Muharrem İnce katıldı.
İnce ve Kılıçdaroğlu'nun tokalaştığı görüldü.
Kılıçdaroğlu, Gürsel Erol'a başsağlığı dileklerinde bulundu. Törenin ardından Nurten Erol'un cenazesi toprağa verilmek üzere Gölbaşı Mezarlığı'na götürüldü.