Kılıçdaroğlu hayır blokunu geri istiyor

Geçtiğimiz günlerde İyi Parti lideri Meral Akşener'le bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, seçim pazarlığına oturmuştu.

YEREL SEÇİMLERE İTTİFAKLA HAZIRLIK

AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı olan herkesle masaya oturan Kılıçdaroğlu, yerel seçim çalışmalarını yine ittifak üzerinden yürütüyor.

İYİ PARTİ İLE TEKNİK KONULAR GÖRÜŞÜLECEK

Bu kapsamda Ahmet Türk ile de görüşen Kılıçdaroğlu, partililere İyi Parti ile teknik çalışmalar konusunda masaya oturmaları talimatı verdi.

CİHANGİR İSLAM İLE DE GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Merkezi kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, Saadet Parti milletvekili Cihangir İslam ile bugün özel bir görüşme yaptı.

"TEMEL BEY'İ ZİYARET ETMEK İSTİYORUM"

Hürriyet'in kulis bilgisine göre görüşmede, “16 Nisan referandumunda ortaya çıkan sonucun bir benzerini elde etmek için işbirliği oluşturmak ve bunun için görüşmek önemli. Bu çerçevede Temel Bey’i de (Karamollaoğlu) ziyaret etmek istiyorum” mesajını ilen Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki hafta Karamollaoğlu’nu ziyaret ederek yerel seçime ilişkin iş birliği önerisi götürmesi bekleniyor.