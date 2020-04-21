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Kılıçdaroğlu hizmetlere karşı olmadığını söyledi

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, hükümetin yapmış olduğu yollara, hastanelere karşı olmadığını, sadece maliyetini öğrenmek istediğini söyledi

Haber Merkezi |
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Kılıçdaroğlu hizmetlere karşı olmadığını söyledi

Kılıçdaroğlu hizmetlere karşı olmadığını söyledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir Youtube programında canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

CHP Lideri'ne sorulan sorular arasında, son günlerde tartışmalara neden olan Adana'daki sözde "sahra hastanesi" de vardı.

ORASI İHTİYAÇ HALİNDE KULLANILMASI İÇİN YAPILDI

Buradaki hastaneyle ile ilgili soruyu cevaplayan Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin burayı, hastanelerde yoğunluk olması veya koronaya yakalanan hastaların özel bakıma ihtiyaç duyması halinde kullanılması için yaptığını anlattı.

Kılıçdaroğlu hizmetlere karşı olmadığını söyledi

NEDEN MÜHÜRLÜYORLAR

Kullanılıp kullanılmayacağına belediyenin değil, Sağlık Bakanlığının karar vereceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bakanlığın temsilcisi burayı mühürlüyor. Ortada mühürlenecek bir şey yok. Kullanılmıyor ki mühürlensin" dedi.

HİZMETLERE KARŞI DEĞİLİM

Şehir hastanelerinin, havaalanlarının, otoyolların kaça yapıldığını sorduğunda, iktidarın "Kılıçdaroğlu, hastaneye, yola, köprüye, metroya karşı" dediğini anlatan Kılıçdaroğlu, bunlara karşı olmadığını, sade vatandaş olarak kaça mal edildiklerini öğrenmek istediğini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu: Yatırımlara karşı çıkmadım İZLE


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