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Kılıçdaroğlu ile Hulusi Akar bir araya geldi

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda bir araya gelen Kılıçdaroğlu ile Hulusi Akar'ın samimi diyaloğu dikkat çekti.

AA | 25.04.2019 - 11:33..
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Kılıçdaroğlu ile Hulusi Akar bir araya geldi

Anayasa Mahkemesinin 57. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda tören düzenlendi. Törene katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Kılıçdaroğlu'na Ankara Çubuk'taki şehit cenazesindeki saldırıdan sonra CHP cephesiyle AK Parti cephesinde karşılıklı birbirini suçlayan açıklamalar yapılmıştı.

Kılıçdaroğlu ile Hulusi Akar bir araya geldi

AKAR'IN AÇIKLAMASINA CHP'LİLER KIZMIŞTI

Hulusi Akar'ın olayları yatıştırmak için, "Arkadaşlar mesajınızı verdiniz, dağılın." açıklaması Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'liler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

KONUŞURKEN GÜLDÜLER

Ancak bugün bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve Akar, samimi bir şekilde sohbet etti. İkilinin sohbet sırasında yüzü güldü.

Kılıçdaroğlu ile Hulusi Akar bir araya geldi

Kılıçdaroğlu ile Hulusi Akar bir araya geldi

Kılıçdaroğlu ile Hulusi Akar bir araya geldi

Kılıçdaroğlu ile Hulusi Akar bir araya geldi

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