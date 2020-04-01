taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6796
Euro
7.3012
Altın
1579.85
Borsa
88627.64
Gram Altın
338.803
Bitcoin
41523.06

Kılıçdaroğlu: Vatandaşın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz

Korona tedbirleri kapsamında, karantinada olan vatandaşların mağdur olmasını istemediğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal devletin kendisini göstermesi gerektiğini dile getirdi.

AA & Ensonhaber |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Kılıçdaroğlu: Vatandaşın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden bir video paylaşarak, salgın nedeniyle karantinaya alınan bölgede yaşayan vatandaşların ihtiyaçları üzerine açıklamalarda bulundu.

"KİŞİLERİN İHTİYAÇLARINI KİM, NASIL KARŞILAYACAK"

Kemal Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Birçok yerde karantina uygulaması yapıldı, vatandaşlarımız da bu kurala uydu. Şimdi sorulması gereken soru şu. Karantina uygulanan yerlerde, hanelerde bu kişilerin itiyaçları nasıl ve kim tarafından karşılanacak?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Vatandaşın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz

ELEKTİK, DOĞALGAZ, SU, KİRA...

CHP Lideri, bu sorunun cevabının Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'ndaki 83. maddede yer aldığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, o maddeyi şu sözlerle açıkladı:

"83. madde diyor ki, karantina uygulanan yerlerde vatandaşların iaşesi, yiyeceği, içeceği, elektriği, doğalgazı, suyu, kirası siyasi iktidar tarafından, kanundaki tanıma göre hükümet tarafından karşılanır diyor.

İŞTE O MADDE

Cebri tecride tabi olarak müessasatta veya evlerinde tecrit edilen kimselerle 76'ncı maddede zikredilen şahıslardan muhtaç olanlarının kendileri ve ailelerinin iaşeleri masarifi Hükümetçe tesviye edilir."

Kılıçdaroğlu: Vatandaşın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz VİDEO

İlginizi Çekebilir
Diyarbakır annelerinden korona tedbiriyle evlat nöbeti
Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, hijyen kurallarına uyarken, sosyal mesafe kuralına da dikkat ediyor.
Yurt dışından emeklikte eksik belge süreleri uzatıldı
Yurt dışından borçlanma talebiyle emekli olmak isteyenlerin, eksik belgelerini tamamlaması için verilen süre uzatıldı.
Adana'da otomobil bahçeye düştü
Otomobilin, yolun altında bulunan evin bahçesine düşmesi sonucu sürücü ile yanındaki kişi yaralanırken ev sahibi, "Havadan uçak gibi bir şey düştü" dedi.
Bilim Kurulu'ndan umut veren uyarı
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara, "Tabloyu 4-5 gün daha korursak inişe geçeriz. Bunun için de özellikle pazara kadar evde kalmalıyız" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bağış hesaplarına bloke konması Soylu'ya soruldu
Bağış hesaplarına bloke konması Soylu'ya soruldu
858
Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya korona yardımı
Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya korona yardımı
1064
Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı
Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı
105
Çin'den Türkiye'ye dana-koyun etinden uzak durun uyarısı
Çin'den Türkiye'ye dana-koyun etinden uzak durun uyarısı
384
LPG'ye indirim geliyor
LPG'ye indirim geliyor
135
Trump, koronayla boğuşan halkına araba satmaya çalışıyor
Trump, koronayla boğuşan halkına araba satmaya çalışıyor
101
Bilim Kurulu'ndan umut veren uyarı
Bilim Kurulu'ndan umut veren uyarı
159
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir