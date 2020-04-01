CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden bir video paylaşarak, salgın nedeniyle karantinaya alınan bölgede yaşayan vatandaşların ihtiyaçları üzerine açıklamalarda bulundu.

"KİŞİLERİN İHTİYAÇLARINI KİM, NASIL KARŞILAYACAK"

Kemal Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Birçok yerde karantina uygulaması yapıldı, vatandaşlarımız da bu kurala uydu. Şimdi sorulması gereken soru şu. Karantina uygulanan yerlerde, hanelerde bu kişilerin itiyaçları nasıl ve kim tarafından karşılanacak?" ifadelerini kullandı.

ELEKTİK, DOĞALGAZ, SU, KİRA...

CHP Lideri, bu sorunun cevabının Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'ndaki 83. maddede yer aldığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, o maddeyi şu sözlerle açıkladı:

"83. madde diyor ki, karantina uygulanan yerlerde vatandaşların iaşesi, yiyeceği, içeceği, elektriği, doğalgazı, suyu, kirası siyasi iktidar tarafından, kanundaki tanıma göre hükümet tarafından karşılanır diyor.

İŞTE O MADDE

Cebri tecride tabi olarak müessasatta veya evlerinde tecrit edilen kimselerle 76'ncı maddede zikredilen şahıslardan muhtaç olanlarının kendileri ve ailelerinin iaşeleri masarifi Hükümetçe tesviye edilir."

Kılıçdaroğlu: Vatandaşın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz VİDEO