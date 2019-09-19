CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'deki Kastamonu günleri etkinliğine katıldı.

"GAZİLİK UNVANINI VERMEK BİZİM İÇİN ONURLU OLUR"

Etkinlikte halka seslenen Kılıçdaroğlu; "Ben Kastamonu denilince elbette Şerife Bacı'yı hatırlıyorum. Ama Kastamonu'da bir kara tahtanın önünde Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni harfleri yazdığı tabloyu da asla unutmadım. Çünkü Kastamonu'nun değerini ve önemini Kastamonulular değil, Türkiye'de yaşayan 82 milyon biliyor, hepimiz biliyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda ve çağdaşlaşma sürecinde ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Gazilik unvanını vermek, bizim için onurlu ve şerefli olur." dedi.

Kılıçdaroğlu: Kastamonu'ya gazilik unvanını veririz VİDEO