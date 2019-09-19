taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6961
Euro
6.3089
Altın
1502.24
Borsa
100759.15
Gram Altın
274.911
Bitcoin
56255.63

Kılıçdaroğlu: Kastamonu'ya gazilik unvanını veririz

Kastamonu halkına seslenen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Gazilik unvanını vermek, bizim için onurlu ve şerefli olur" dedi.

Haber Merkezi | 19.09.2019 - 16:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Kılıçdaroğlu: Kastamonu'ya gazilik unvanını veririz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'deki Kastamonu günleri etkinliğine katıldı.

"GAZİLİK UNVANINI VERMEK BİZİM İÇİN ONURLU OLUR"

Etkinlikte halka seslenen Kılıçdaroğlu; "Ben Kastamonu denilince elbette Şerife Bacı'yı hatırlıyorum. Ama Kastamonu'da bir kara tahtanın önünde Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni harfleri yazdığı tabloyu da asla unutmadım. Çünkü Kastamonu'nun değerini ve önemini Kastamonulular değil, Türkiye'de yaşayan 82 milyon biliyor, hepimiz biliyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda ve çağdaşlaşma sürecinde ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Gazilik unvanını vermek, bizim için onurlu ve şerefli olur." dedi.

Kılıçdaroğlu: Kastamonu'ya gazilik unvanını veririz VİDEO

Kılıçdaroğlu: Kastamonu'ya gazilik unvanını veririz

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kıvanç Tatlıtuğ, duruşmaya çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ, duruşmaya çıktı

146
Bulgaristan'dan AB'ye Volkswagen çağrısı: Türkiye olmaz

Bulgaristan'dan AB'ye Volkswagen çağrısı: Türkiye olmaz

194
Kurduğu sistemle elektrik faturasından kurtuldu

Kurduğu sistemle elektrik faturasından kurtuldu

150
Magandalar trafiği birbirine kattı

Magandalar trafiği birbirine kattı

404
Almanya'da İzmir Marşı eşliğinde kız alma alayı

Almanya'da İzmir Marşı eşliğinde kız alma alayı

246
Eren Bülbül'ün annesinden Diyarbakır annelerine destek

Eren Bülbül'ün annesinden Diyarbakır annelerine destek

153
Tuzla'daki yangın 4 şehri etkileyecek

Tuzla'daki yangın 4 şehri etkileyecek

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir