CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti hükümetini sert bir dille eleştirdi.

"BANA KIZAN ADAMIN..."

Süleyman Şah Türbesi'nin taşındığı günleri hatırlatan Kılıçdaroğlu, sorduğu sorular nedeniyle kendisine kızanlar olduğunu söyledi ve "Bana kızan adamın bayrak sevgisi yoktur. Hiç kimse kendisine milliyetçilik unvanını bir yere koyup bu benimdir demesin." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu kendisine kızanlara cevap verdi ViDEO

Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili şunları söyledi;

"DEAŞ, YouTube kanalından bir video yayınlıyor; Süleyman Şah Türbesi'ni 3 gün içinde boşaltacaksınız, yoksa orayı yerle bir edeceğiz diyor.

Zaman 22 Mart 2014, milliyetçi ülkücü kardeşlerimiz, AKP'ye oy veren kardeşlerim, bayrağımız dalgalanıyor, IŞİD Türkiye'ye üç günlük süre veriyor.

Dönemin Başbakanı Erdoğan açıklama yapıyor. Türbeye karşı bir yanlışlık yapılacak olursa gereği neyse yapılır. Buradaki saldırı Türkiye'ye yapılmış bir saldırıdır diyor. 28 Mart yine Milli Savunma Bakanı, bizim askerimize saldırıyı asla kabul etmeyiz diyor.

1 Ekim 2014, bu arada DEAŞ tarafından türbe kuşatılıyor. 3 Ekim 2014'te başbakan söz konusu iddiaların yanlış olduğunu iddia ediyor.

22 Şubat 2015, Türkiye Cumhuriyeti Devleti o dönemin hükümeti, kendi topraklarından Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırıyor.

Arkasından da kahramanlık edebiyatı yapıyorlar.

Eğer Türkiye o tarihte verdiği sözlerin arkasında dursaydı, DEAŞ bizim topraklarımıza ayak bastığı anda orduyu gönderip derslerini verseydi, bugün Orta Doğu'da çok farklı bir şey olacaktı.

Ben bunu söyleyince bana kızıyorlar. Bana kızan adamın bayrak sevgisi yoktur. Hiç kimse kendisine milliyetçilik unvanını bir yere koyup bu benimdir demesin.

Milliyetçilik başka bir şeydir. Kendi vatan toprağını bir terör örgütüne teslim ediyorsun.

Bu soruyu her ortamda soracağız; kendi toprağını bir terör örgütüne teslim edip kaçanlardan hesap soracağız, bu bizim namus borcumuzdur.

Biz bunu Cumhuriyet'in 96. yılını kutladığımız dönemde yapacağız."