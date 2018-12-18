Kılıçdaroğlu: İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Öyle bir noktaya geldi ki işsiz Meclis’te kendini yakıyor, atmaya kalkıyor. İnsan kendisini yakıyor, insan kendini Meclis’in çatısından atacağım diyor. Bu insanların sorumlulukları var bu sorumluluğu yerine getiremiyor. Herkes borç batağında. Esnaf, çiftçi, sanayici… Devletin kendisi de borç batağında.





MUTFAKLARDA YANGIN VAR

Gerçekten de samimi olarak söylüyorum mutfaklarda yangın var. İnsanlar geçinemiyorlar, insanlar bu yükü iliklerine kadar hissediyorlar.

Sorunu çözmesi gerekenler bütün bu sorunlara duyarsız kalmaya devam ediyorlar. 100 günlük program açıklamışlardı, maddelerden birisi devletten nasıl tasarruf yapılacağını araştıracağız diye komisyon kurma idi. Çağırın bir ev kadınını anlatsın size demiştim. Bürokraside bir kural vardır, bir sorunu unutturmak istiyorsanız komisyon kurarsınız

YAZAR KASA HATIRLATMASI

Düşünün rahmetli Ecevit Başbakan iken bir yazar kasa atıldı ortalık birbirine girdi. Şimdi bir insan meclisin çatısına çıkıyor, biri kendini yakıyor işsizlik yüzünden. Sessizlik sürüyor

Sorunu çözmesi gerekenler bütün bu sorunlara duyarsız kalmaya devam ediyorlar. 100 günlük program açıklamışlardı, maddelerden birisi devletten nasıl tasarruf yapılacağını araştıracağız diye komisyon kurma idi. Çağırın bir ev kadınını anlatsın size demiştim. Bürokraside bir kural vardır, bir sorunu unutturmak istiyorsanız komisyon kurarsınız.





TAHVİL ELEŞTİRİSİ

Vatandaşa çağrılar yaptılar, dolarları bozdurun biz milliyetçiyiz dediler. Bir muhalefet partisi de bunlara destek verdi. Sarayın bekçiliğini üstlendiler.

Parlamentoda bütçe görüşmeleri var. Herkes beklenti içine girer, bütçe görüşmelerinden alacağı payı bekler. 81 milyon vergi ödüyor. O toplanan paralar nasıl bölüşülecek diye düşünür vatandaş.

O nedenle bu bütçeye onay vermek, harama ve günaha ortak olmaktır. Bu kadar faizi hangi gerekçeyle veriyorsunuz. Kötü yönettiniz, götürdünüz tefecilere verdiniz. Bütçe, Saray’a, sarayın beslemelerine, tefeciye, rantçıya yarıyor.





Hepsinin bir eli yağda, bir eli balda. Sanıyorlar ki her evde huzur var. Sanıyorlar ki her baba çocuğuna harçlık veriyor.

Biliyorsunuz bir dönem dolarları bozdurun çağrısı yaptılar. Bir muhalefet partisi onay verdi. Şimdi çıktılar dövizle tahvil ithal ettiler. Kendi vatandaşına dövizle tahvil satıyorsun

Daha acı olanı yabancılar için tahvil çıkarıyorsunuz döviz endeksli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için tahvil çıkarıyorsunuz o da döviz endeksli. Ama yabancıya verilen faiz daha yüksek. Tam bir garabet

SOKAK YANITI

Ben zaten sokaktayım. Sen vatandaştan uzaksın. Ben sokağa çıkarım vatandaşla tokalaşırım, kahvede de otururum. Ama sen üç bin kişi olmadan sokağa çıkamazsın. Sen kimsin de sokağa çıkarsan yaşatmam diyorsun. Sen ne sanıyorsun kendini, Kibir abidesi seni."