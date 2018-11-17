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Kılıçdaroğlu Maltepe Cumhuriyet Parkı'nı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe'de Cumhuriyet Parkı'nı gezdi.

DHA | 17.11.2018 - 15:42..
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Kılıçdaroğlu Maltepe Cumhuriyet Parkı'nı ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kılıçdaroğlu, CHP'li Maltepe Belediyesi'nin yaptığı Cumhuriyet Parkı'na gitti.

29 EKİM'DE AÇILDI

Cevizli Mahallesi Tugayyolu Caddesi'nde bulunan 44 dönümlük arazi üzerine yapılan ve Maltepe Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılan Cumhuriyet Parkı'nı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Maltepe Belediyesi başkan yardımcıları eşlik etti. Kılıçdaroğlu, parkta bulunan vatandaşlarla da sohbet etti.

Kılıçdaroğlu Maltepe Cumhuriyet Parkı'nı ziyaret etti

Kılıçdaroğlu Maltepe Cumhuriyet Parkı'nı ziyaret etti

Kılıçdaroğlu Maltepe Cumhuriyet Parkı'nı ziyaret etti

Kılıçdaroğlu Maltepe Cumhuriyet Parkı'nı ziyaret etti

Kılıçdaroğlu Maltepe Cumhuriyet Parkı'nı ziyaret etti

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