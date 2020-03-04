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Kılıçdaroğlu, Mehmetçik'in İdlib'deki varlığını sorguladı

Kurmaylarını parti genel merkezinde toplayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İdlib'deki Türk askerlerinin durumunu görüştü.

AA | 04.03.2020 - 16:57..
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Kılıçdaroğlu, Mehmetçik'in İdlib'deki varlığını sorguladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarıyla bir araya geldi.

Çalışmalarını parti genel merkezinde yürüten Kılıçdaroğlu, MYK üyeleriyle İdlib konusunu ele aldı.

"İDLİB'DE SİYASİ HEDEF NEDİR"

Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun, "İdlib'de siyasi hedef nedir? Biz hangi siyasi hedefle askerimizi orada tutuyoruz?" sorusunu gündeme getirdiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu, Mehmetçik'in İdlib'deki varlığını sorguladı

"İDLİB'DE NE ARIYORUZ SORUSUNUN YANITI YOKTUR"

Kılıçdaroğlu, "'Biz İdlib'de ne arıyoruz?' sorusunun yanıtı yoktur. Olmadığı için yanıt veremiyorlar. Bu nedenle ordu amaçsız ve sahipsiz bırakıldı." ifadelerini kullandı.

İki amaç için tezkereye 'evet' dediklerini dile getiren CHP Genel Başkanı, bunlardan birinin terörle mücadele, ikincisinin ise göçün önlenmesi olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun, İdlib'i işaret ederek, "Peki bizim askerimiz ne yapıyor orada şimdi?" dediği aktarıldı.

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