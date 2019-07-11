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Kılıçdaroğlu: Mevcut sistem büyük maliyetlere yol açar

Mevcut sistemin aksadığını dile getiren CHP lideri, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a görüşlerini iletti.

DHA | 11.07.2019 - 19:47..
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u makamında ziyare etti. Görüşme 40 dakika sürdü.

"KOMİSYONLARA ÖNEM VERİLMELİ"

Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından basın mensuplarınına açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Şentop'a parlamentonun daha güçlü hale gelmesi gerektiğini söylediğini, özellikle araştırma komisyonlarına, komisyonların kurulmasına ağırlık verilmesi gerektiğini ve parlamentonun bu bağlamda ülkenin sorunlarına daha fazla eğilen bir kurum olarak ortaya çıkması gerektiğini ifade ettiğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu: Mevcut sistem büyük maliyetlere yol açar

SORU ÖNERGELERİ

Kılıçdaroğlu, parlamentoda cumhurbaşkanlığı kararlarını izleyecek, Kanunlar Kararlar Birimi kurulması gerektiğini, yetkin hukukçuların Meclis'te olması gerektiğini söylediğini bildirerek, şöyle dedi: "Böylece Sayın Cumhurbaşkanının yayınladığı kararnameler bir şekliyle burada anayasaya ve hukuka uygunluğu yönünden bakılmalı, denetlenmeli ve bu konuda parlamento bilgi sahibi olmalı. Ayrıca milletvekillerinin verdikleri soru önergelerinin büyük bir kısmının cevaplandırılmadığını, bunun da yürütme organını, parlamentoyu bir anlamda gölgelediğini ve dikkate almadığı şeklinde bir algıyı oluşturduğunu ifade ettim.

Kılıçdaroğlu: Mevcut sistem büyük maliyetlere yol açar


Sayın Başkan’ın soru önergelerine yürütme organının yani bakanlıkların zamanında, süresinde cevap vermesinin çok önemli olduğunu ifade ettim.

Sayıştay üzerinde durdum. Sayıştay’ın TBMM adına denetim yaptığını TBMM adına denetim yapan bir kurumun yani Sayıştay’ın raporlarının önemli olduğunu ve bu raporların süresinde Meclis’e gelmesi gerektiğini ve Sayıştay’ın da sıcak tartışmaların dışında tutulması gerektiğini kendilerine aktardım. Bu çerçevede sıcak bir görüşme oldu."

"CUMHURBAŞKANININ TARAFSIZLIĞI ÖNEMLİDİR"

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanının tarafsızlığı konusunu da gündeme getirdiğini belirterek "O konudaki düşüncelerimi de paylaştım Sayın Başkanla. 23 Nisan konuşmasında 6 maddeden söz ettiğimi ve bu 6 maddenin bizim için çok değerli ve önemli olduğunu ifade ettim. 'Özellikle Sayın Cumhurbaşkanının tarafsızlığı çok önemlidir' dedim. Sayın Cumhurbaşkanı tarafsız olduğu sürece toplumun her kesiminden saygı görecektir; ama tarafsız olmayıp da bir siyasal partinin genel başkanı, aynı zamanda cumhurbaşkanı olursa bunun cumhurbaşkanının tarafsızlığına büyük ölçüde gölge düşüreceğini ilettim.

Kılıçdaroğlu: Mevcut sistem büyük maliyetlere yol açar


Tarafsızlığın temel nedenlerinden birisinin de yüksek mahkemelere hakim tayin etmesidir, bir partinin genel başkanı bir mahkemeye hakim tayin edemez ve bu doğru değildir; ama bir tarafsız cumhurbaşkanı elbette ki bir mahkemeye hakim tayin edebilir, bu konudaki düşüncelerimi de ifade ettim.

MEVCUR SİSTEM AKSIYOR

Mevcut sistemin aksadığını, büyük ölçüde aksadığını ve Türkiye’ye büyük ölçüde ağır maliyetlere yol açtığını da bir şekliyle ifade ettim" diye konuştu.

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