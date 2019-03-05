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Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce'nin başarı hikayesi yok

9 seçim kaybettiği halde Muharrem İnce'nin başarısızlığını konuşan Kılıçdaroğlu, aday seçiminde yeni bir kriteri başlattıklarını açıkladı.

Haber Merkezi | 05.03.2019 - 13:56..
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Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce'nin başarı hikayesi yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Habertürk canlı yayınında 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Moderatör, 24 Haziran seçimlerinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin neden İstanbul adayı gösterilmediğini sordu.

Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce'nin başarı hikayesi yok

"BAŞARI KRİTERİ OLACAK"

CHP Lideri bu soruya şu yanıtı verdi: "Muharrem Bey'in belediye başkanlığı yoktu. Belediye başkanlığı farklı bir olay. Ekrem Bey'in belediye başkanlığı var. 'Arkasında bir başarı hikayesi olacak.' diye bir cümle kurmuştum. Anakent belediye başkanlarını, yerelde başarı göstermiş belediye başkanlarından seçmeye başladık. Bu kriteri başlatıyoruz. Belediyeciliği yaşayacak, görecek, başarısını kanıtlayacak, yüzde 100 kazanacağı yerden fedakarlık yapıp, bir üste talip olacak."

Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce'nin başarı hikayesi yok VİDEO

MUHARREM İNCE YÜZDE 31'İ BAŞARI OLARAK GÖRÜYORDU

Muharrem İnce'yi, arkasında bir başarı hikayesi olmadığı için aday göstermediğini açıklayan Kılıçdaroğlu'na, İnce cephesinden henüz bir cevap gelmedi.

24 Haziran seçimleri sonrası Muharrem İnce, kendisinin yüzde 31 oy alarak bir başarı yakaladığını, sorunun partilerde olduğunu iddia etmişti.

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