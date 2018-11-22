Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi kabul edecek

Yerel seçimler için çalışmalarını sürdüren CHP'de, Muharrem İnce ile CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi gerçekleşecek. Bugün saat 12.00'de Muharrem İnce ile bir araya gelecek Kılıçdaroğlu, İstanbul adaylığını görüşecek.

İSTANBUL ADAYLIĞI

Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasındaki görüşmede yerel seçimlerin ele alınması öngörülüyor. İnce'nin adı, İstanbul adaylığı için konuşulmuştu. Ancak Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun duruma çok sıcak bakmadığı, gelen kulis bilgileri arasında. Muharrem İnce ise, İstanbul adaylığına kapıyı kapatmadı. İnce, İstanbul adayının, parti üyelerinin önüne konulacak sandıkla belirlenmesi gerektiğini birçok kez dile getirdi.

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