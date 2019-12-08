Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi kızdırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında yıllardır bitmeyen bir koltuk yarışı var.

Muharrem İnce her fırsatta genel başkanlık koltuğunu ele geçirmeye çalışsa da Kemal Kılıçdaroğlu delege yapısını elde tutarak kurultaylarda değişikliğe izin vermiyor.

İki isim arasındaki son kriz ise Rahmi Turan'ın kaleme aldığı yazı ile patlak verdi.

Rahmi Turan, Muharrem İnce'nin Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü söyledi.

Bunun yalan olduğu ortaya çıkınca İnce'den özür diledi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN RAHMİ TURAN'A MESAJ

Her şey unutuldu derken Rahmi Turan, şu ifadeleri köşesine taşıdı: "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir gazeteci arkadaşımla ‘Rahmi Bey üzülmesin’ diye haber gönderdi. Teşekkür ediyorum"

Bu sözler Muharrem İnce'nin büyük tepkisine neden oldu.

"İFTİRAYA UĞRAYAN BENİM"

Suskunluğunu bozan İnce, "İftiraya uğrayan benim, iftiraya uğramama neden olan kişi Rahmi Turan. Genel Başkan iftiraya uğrayana değil de iftiraya kaynaklık eden kişiye ‘üzülme’ diye haber gönderiyor. İşte asıl buna üzüldüm. Hem de çok üzüldüm. Genel Başkan bana ‘Biz Muharrem Bey’i biliriz. Onun Saray kapısına gideceğine ihtimal bile vermeyiz. Söyleyin ona üzülmesin’ diye haber göndermiyor. Ama Rahmi Turan’a üzülmesin diye haber yolluyor. Ben buna üzülmeyeyim de ne yapayım?" diye çıkıştı.