Kılıçdaroğlu neden bileklik taktığını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat ve Seda Öğretir'in sorularını yanıtladı.

Seçim gündemine ilişkin canlı yayında açıklamalarda da bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, bilekliği neden taktığını ve ne zaman çıkaracağını söyledi. 9 yılda 9 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu, son umudunu böylelikle bilekliğe bağladı.

"DİLEK TUTTUM LEYKEK GÖRÜNCE ÇIKARACAĞIM"

Kılılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Kırklareli'ye gittim. Bu bileklik Balkan geleneği. Dilek tutulup bileklik takılıyormuş. Leylek görüldükten sonra çıkarılıyor. Daha henüz leyleği görmedim. İzmir'e gittim leylek var mı diye göremedim. Aydın'da göremedim. Bugün Hatay'da göremedik. Bakalım yarın Antalya'da görürsek çıkaracağız bilekliği. Dileğimiz inşallah yerine gelir." ifadelerini kullandı.

BALKAN GELENEĞİ OLAN BU BİLEKLİK NEDEN TAKILIR

Bulgaristan’a has bir gelenek olan ve Türkiye’de de Bulgaristan göçmenlerinin yaşattığı bu bileklik, 1 Mart’tan itibaren takılıyor.

Yıl boyu sağlık ve güç dileğiyle hediye edilen marteniçka, inanışa göre leylek görünceye kadar çıkarılmıyor.

Kılıçdaroğlu bilekliği çıkarmak için leylek bekliyor İZLE



