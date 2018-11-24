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Kılıçdaroğlu: Öğretmen maaşı en az 6 bin 300 lira olmalı

Öğretmenler için toplumun fedakarlık yapması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, maaşların yoksulluk sınırı altında olmaması gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi | 24.11.2018 - 12:59..
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Kılıçdaroğlu: Öğretmen maaşı en az 6 bin 300 lira olmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Kasım dolayısıyla düzenlenen Öğretmenler Günü Buluşması programında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında öğretmenlerin maaşlarının yüksek olmasının önemini vurgulayan Kılıçdaroğlu, öğretmenlerin bu ülkenin geleceğini inşa ettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu: Öğretmen maaşı en az 6 bin 300 lira olmalı

"YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA OLMAMALI"

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında aylık almamalıdır. TÜRK-İŞ belirliyor yoksulluk sınırını. 4 kişilik bir ailede yoksulluk sınırı 6 bin 300 lira.

Kılıçdaroğlu: Öğretmen maaşı en az 6 bin 300 lira olmalı VİDEO

"NASIL OLUR DA ÖĞRETMENİ YOKSULLUĞA MAHKUM EDERSİNİZ"

Eğer bir öğretmeni siz yoksulluğa mahkum ederseniz olmaz. Öğretmen bir ülkenin geleceğini inşa ediyor. Öğretmen çocuklarımızı yetiştiriyor. Nasıl olur da öğretmeni siz yoksulluğa mahkum edersiniz. Bir toplum fedakarlık konusunda ortak paydayı öğretmenler için yapmak zorundadır. Yani öğretmen yoksulluk sınırının altında aylık almamalıdır.

Eğer bir öğretmen ay başını nasıl getireceğim diye düşünüyorsa emeğini ve gücünü çocuğa yeteri kadar veremez."

Kılıçdaroğlu: Öğretmen maaşı en az 6 bin 300 lira olmalı


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