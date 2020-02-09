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Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki süreç iktidar

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yeniden aday olduğu kongrede konuşan CHP Lideri, "İktidar olacağım" mesajı verdi.

AA | 09.02.2020 - 13:01..
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Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki süreç iktidar

CHP, “İstanbul’dan Türkiye’ye tek yön iktidar” sloganıyla Haliç Kongre Merkezinde 37'nci il kongresini gerçekleştiriyor.

Kongre için merkezin açık hava etkinlik alanında 6 bin kişi kapasiteye sahip dev kompleks kuruldu. Katılımcılar, bu komplekste ağırlanıyor.

Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki süreç iktidar

"İKTİDAR OLACAĞIZ"

Kongrede bir konuşma yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gelecek seçimlerde partisinin iktidara geleceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir çığır açtık, kararlı olarak yolumuza devam ediyoruz. Bu ülkeye huzur ve kardeşliği getireceğiz, kimsenin kuşkusu olmasın. Yeni bir siyaset anlayışını getiriyoruz. Dünyaya bakışımız, insana bakışımız farklıdır; sevgi, barış, kardeşlik üzerinedir. Bu yoldan yürüyeceğiz. Hiçbir zaman endişeye kapılmadık. İnanıyorsak söylediğimiz her sözün arkasında kapı gibi duracağız."

Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki süreç iktidar

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