Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki süreç iktidar

CHP, “İstanbul’dan Türkiye’ye tek yön iktidar” sloganıyla Haliç Kongre Merkezinde 37'nci il kongresini gerçekleştiriyor.

Kongre için merkezin açık hava etkinlik alanında 6 bin kişi kapasiteye sahip dev kompleks kuruldu. Katılımcılar, bu komplekste ağırlanıyor.

"İKTİDAR OLACAĞIZ"

Kongrede bir konuşma yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gelecek seçimlerde partisinin iktidara geleceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir çığır açtık, kararlı olarak yolumuza devam ediyoruz. Bu ülkeye huzur ve kardeşliği getireceğiz, kimsenin kuşkusu olmasın. Yeni bir siyaset anlayışını getiriyoruz. Dünyaya bakışımız, insana bakışımız farklıdır; sevgi, barış, kardeşlik üzerinedir. Bu yoldan yürüyeceğiz. Hiçbir zaman endişeye kapılmadık. İnanıyorsak söylediğimiz her sözün arkasında kapı gibi duracağız."