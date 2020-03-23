Kılıçdaroğlu parti binasına girerken dezenfektan kullandı

Türkiye'de vakaların tespit edilmesinin ardından, koronavirüs salgınını önlemek için merkezi ve yerel yönetimlerin aldığı tedbirler genişletiliyor.
Alınan tedbirlerin yanında, muhalefet de konuya ilişkin öneriler sunuyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, koronavirüse karşı partisi tarafından hazırlanan 13 maddelik önlem planını açıklamak için basın toplantısı düzenledi.
Kemal Kılıçdaroğlu, dezenfektan kullanmayı ihmal etmiyor VİDEO
BİNA GİRİŞİNDE ELLERİNİ DEZENFEKTE ETTİ
Kılıçdaroğlu, parti binası girişinden koronavirüs salgınına önlem olarak yerleştirilen dezenfektandan kullanarak geçti.
SALONDA DA ÖNLEMLER ALINDI
Kılıçdaroğlu'nun kişisel önlemlerinin yanında, toplantının yapıldığı salonda sosyal mesafe kuralları kapsamında ilk 5 sıra boş bırakıldı ve basın mensupları 3 sıra arayla oturdu.
Katılımcıların kullanımı için dezenfektan, maske ve eldiven bulunduruldu.