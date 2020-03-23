Kılıçdaroğlu parti binasına girerken dezenfektan kullandı

Programında koronavirüs salgınındaki özverili mücadelelerinden dolayı sağlık çalışanlarını öven Altaylı, "Bir sağlık çalışanına şiddet uygulayan birini görürsem, kafasını gözünü kırarım" dedi.

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Abdurrahim Albayrak'la tokalaşanlar tedirgin

Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüse yakalanması, son zamanlarda kendisiyle vakit geçirenleri tedirgin etti. Albayrak, son olarak Fatih Terim ve Mustafa Cengiz'le bir toplantı yapmıştı.