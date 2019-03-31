Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde

1 Trabzon'un Of ilçesinde Ak Parti kazandı YSK sonuçlarına göre Of ilçesinin kazananı Ak Parti'den Salim Sarıalioğlu oldu

2 Binali Yıldırım: Seçimi kazandık Binali Yıldırım: İstanbul'da seçimi kazandık.

3 Kastamonu'da MHP adayı Vidinlioğlu seçildi Kastamonu Belediye Başkanlığını MHP adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu kazandı.

4 Diyarbakır'da kazanan HDP'nin adayı Mızraklı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığını HDP adayı Adnan Selçuk Mızraklı kazandı.

5 Çanakkale'de CHP'li Ülgür Gökhan 4'üncü kez kazandı 3 dönemdir CHP'den belediye başkanı olan Millet İttifakı'nın adayı Ülgür Gökhan, resmi olmayan sonuçlara göre yine seçildi.

6 Çankaya'da, CHP'de kazandı YSK sonuçlarına göre Çankaya ilçesinde mevcut belediye başkanı CHP'li Alper Taşdelen, ikinci kez belediye başkanı oldu.