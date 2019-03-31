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Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezine geldi.

AA | 31.03.2019 - 23:09..
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Yerel seçim sonuçlarını Çukurambar'daki evinden takip eden Kemal Kılıçdaroğlu, saat 22.45'te parti genel merkezine geldi.

Makamına geçen ve burada kurmaylarıyla seçim sonuçlarını değerlendiren Kılıçdaroğlu'nun ilerleyen süreçte partililere seslenmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde

KONUŞMA İÇİN HAZIRLIK

Kılıçdaroğlu'nun konuşma ihtimali üzerine genel merkez önündeki alanda parti otobüsü hazırlandı.

Öte yandan partililerin genel merkez önüne gelişi sürüyor. Yoğun bir kalabalığın oluştuğu genel merkez önünde partililer sevinç gösterisinde bulunuyor.

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