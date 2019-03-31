Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde

Yerel seçim sonuçlarını Çukurambar'daki evinden takip eden Kemal Kılıçdaroğlu, saat 22.45'te parti genel merkezine geldi.
Makamına geçen ve burada kurmaylarıyla seçim sonuçlarını değerlendiren Kılıçdaroğlu'nun ilerleyen süreçte partililere seslenmesi bekleniyor.
KONUŞMA İÇİN HAZIRLIK
Kılıçdaroğlu'nun konuşma ihtimali üzerine genel merkez önündeki alanda parti otobüsü hazırlandı.
Öte yandan partililerin genel merkez önüne gelişi sürüyor. Yoğun bir kalabalığın oluştuğu genel merkez önünde partililer sevinç gösterisinde bulunuyor.