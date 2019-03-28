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Kılıçdaroğlu: Seçim güvenliği konusunda endişemiz yok

"Seçim güvenliği konusunda endişemiz yok." diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 gün sonra, 31 Mart akşamı ne diyeceği merak konusu.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 16:31..
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Kılıçdaroğlu: Seçim güvenliği konusunda endişemiz yok

Kaybettiği her seçimin gecesinde kamera karşısına geçen ve seçim güvenliğinin olmadığından yakınan Kemal Kılıçdaroğlu, bu defa şaşırttı.

"GÜÇLÜ BİR ALTYAPIMIZ VAR"

Seçimde sandıkların tamamına sahip çıkacaklarını belirten Kılıçdaroğlu,“İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve sivil toplum örgütleri ile sandıklara sahip çıkma konusunda güzel bir iş birliği yaptık ve güçlü bir bilgisayar altyapımız var.

"GÜVENLİĞİ SAĞLAYACAK OLANLAR BİZLERİZ"

Seçim güvenliği konusunda endişemiz yok. Şunu söyleyebilirim, kamunun görevlendirdiği elemanlar doğru dürüst bir seçim yapacaklar ve adil davranacaklar gibi bir kolaycılığa asla girmedik ve bunu kabul etmiyoruz. Güvenliği sağlayacak olanlar bizleriz. Sandık başında olan siyasal partilerin temsilcileri, müşahitler ve gönüllü kuruluşlardır.” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Seçim güvenliği konusunda endişemiz yok VİDEO

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