Kılıçdaroğlu seçmenlerini uyardı: Sandığa gidin

CHP lideri Kılıçdaroğlu’yla önceki akşam yaptığı Zonguldak mitinginin ardından İstanbul’a dönüş yolunda, Cumhuriyet'e konuştu.

Seçmenine güvenmeyen Kılıçdaroğlu, seçim zamanı herkesin sandık başında olup, oyunu kullanmasını istedi.

“HERKES SANDIĞA GİTSİN”

Cumhuriyet yazarıyla röportajı;

- ‘Martın sonu bahar’ dediniz. 3-4 gün gibi kısa bir kaldı sandığa gitmek için. Sandığa giderken yurttaşlara hangi mesajı vermek istersiniz? sorusuna;

-"Herkesin sandığa gitmesi lazım, oyunu kullanması lazım. Çünkü bu seçimlerde CHP-İYİ Parti ve SP’nin alacağı her oy yani Millet İttifakı’nın alacağı her oy ile dünyaya şu mesajı verecektir: Türkiye’de iktidarın bütün baskılarına rağmen, yargıyı kullanmasına rağmen, medyanın yüzde 90’ını kontrol etmesine rağmen halk demokrasiye sahip çıktı ve vazgeçmedi. Bu mesaj, bizim açımızdan da, dünyadaki demokratların da ilgi ve kaygı ile izlediği Türkiye açısından da çok değerli bir mesaj olacaktır." şeklinde cevap verdi.