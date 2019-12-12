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Kılıçdaroğlu şehit ailesini ziyarete gitti

2 gün önce Bingöl'de şehit düşen Halil Ulaş Yıldırım'ın evine taziyeye giden Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'la birlikte dua etti.

Haber Merkezi | 12.12.2019 - 16:14..
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Kılıçdaroğlu şehit ailesini ziyarete gitti

Bingöl’ün Genç ilçesi Güzeldere Jandarma Karakol Komutanlığı’nda görev yapan Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım, termal kamerasının kılıfını takmak için kuleye çıktığında, ayağının kayması sonucu düşmüştü.

Yıldırım, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

KILIÇDAROĞLU DUA ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit astsubay Halil Ulaş Yıldırım'ın ailesinin evine taziyeye gitti. Kılıçdaroğlu, ailenin evinde Fatiha okudu, dua etti.

Kılıçdaroğlu şehit ailesini ziyarete gitti

MANSUR YAVAŞ DA EŞLİK ETTİ

Kılıçdaroğlu'na, Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti.

Kılıçdaroğlu şehit ailesini ziyarete gitti

Kılıçdaroğlu şehit ailesini ziyarete gitti

Kılıçdaroğlu şehit ailesini ziyarete gitti

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