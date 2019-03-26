Kılıçdaroğlu: Suriyeliler konusunda önce AB'yi suçladım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir radyo programında soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerine ve Suriye meselesine değinirken Avrupa'yı suçladığını söyledi.

"İNSANLAR BİRBİRİNİ ÖLDÜRÜRKEN SESİNİZİ ÇIKARMADINIZ"

Avrupa'ya gittiği zaman, Avrupa Birliği'nden (AB) kendisine, "Suriye sorunu nasıl çözülür" diye sorulduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Önce onları suçladım. Suriye'nin bu noktaya gelmesinde sizin büyük sorumluluğunuz vardır dedim. Suriye'de iç savaş başlarken, insanlar birbirinin öldürürken sesinizi çıkarmadınız. Ne zaman mülteciler sizin topraklara geldiler, 'vay nereden çıktı bunlar' diye kıyamet koptu" dedi.

"ESAD İLE İLİŞKİ KURULMALI"

Suriye'de iç savaşın süratle bitmesi gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Türkiye'nin Esad yönetimi ile ilişki kurması ve Suriye'nin yeniden onarılması lazım.

Bu onarım için de en büyük paranın AB'den sağlanması lazım. Elinizi cebinize atacaksınız dedim. Suriyelilerin yolunu, köprüsünü, okulunu, parkını, hastanesini yapacaksınız. S

onra Suriyelilere, 'Bak evin var. Ev, park, köprü, yol, hastane her şeyini yaptık. Buyur kardeşim kendi ülkene git' diyeceğiz. Ona rağmen yüzde 100'ü gitmez ama en azından yüzde 90'ını gönderirsek başarılı olmuş oluruz."