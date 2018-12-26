Kılıçdaroğlu, Tabipler Birliği'ne destek ziyaretinde

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır güvenliğini sağlamak ve yurt içine gelecek terör tehditlerini bertaraf etmek için 20 Ocak 2018'de Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmıştı.

Suriye'nin kuzeyini terör örgütlerinden temizleyen Türk askeri, bir yanda kendi sınırını korurken, diğer yandan da Suriyelilierin memleketlerine dönmesine imkan sağlamıştı.

TABİPLER BİRLİĞİ KARŞI ÇIKMIŞTI

TSK'nın büyük bir hassasiyetle gerçkleştirdiği ve sivil halk zarar görmesin diye kılı kırk yararak hareket ettiği Zeytin Dalı Harekatı için Türk Tabipler Birliği ise "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" başlığıyla bildiri yayınlamıştı.

MAHKEME ÖNCESİ DESTEK KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyelerinin bu açıklamadan dolayı yarın yargılanacağı dava öncesinde, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, destek ziyareti gerçekleştirdi.