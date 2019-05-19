Kılıçdaroğlu: Tatil yok

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı, Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmasının 100. yılı dolayısıyla Samsun'da yapıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

"TATİL YOK"

YSK'nın iptal ettiği ve 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İBB Başkanlığı seçimleri hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Ayın 23'ünde tatil yok, bir yerlere gitmek yok. Sandığa gideceğiz, adaleti yeniden sağlayacağız ve yeniden Ekrem Başkanı layık olduğu koltuğa, halkın koltuğuna yeniden oturtacağız." dedi.



