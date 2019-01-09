Kılıçdaroğlu tazminatları CHP'li vekillerin maaşından ödeyecek

CHP TBMM Grubu basına kapalı olarak, Grup Başkanvekili Engin Özkoç başkanlığında toplandı.

GRUP KARARI

Toplantıda, Kılıçdaroğlu hakkında açılan tazminat davaları gündeme geldi. CHP Grubunda, Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere bir fon oluşturulması kararlaştırıldı.

5'ER BİN LİRA YATIRACAKLAR

Toplantıda, milletvekillerinin üç ayda bir aldığı maaşlarından 5'er bin liranın, bu fona aktarılması oy birliğiyle kabul edildi.

PARTİ ÜYELERİ DE FONA KATILMAK İSTİYOR

Ayrıca, parti üyelerinden de bu tazminatları karşılamak üzere talep geldiği belirtildi.

Parti yönetiminin, bu fona üyelerin de dahil edilebilmesi için bir çalışma başlatması benimsendi.

Günün önemli gelişmeleri VİDEO