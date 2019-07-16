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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Esad ve Sisi çağrısı

CHP Lideri, Orta Doğu'da barış için Türkiye'nin, Mısır ve Suriye ile arasını düzeltip ülkelere büyükelçi göndermesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 16.07.2019 - 13:56..
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Esad ve Sisi çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti. Gündemi değerlendiren CHP Lideri, dış politikada Türkiye'nin yapması gerekenleri sıraladı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin İhvan kardeşliğinden çıkarak Mısır ile arasını düzeltmesini, ardından da Suriye ile resmi ilişkilerin yeniden canlandırılmasını istedi.

CHP Lideri, iki ülkeye de büyükelçi atanması gerektiğini sözlerine ekledi.

BİR MİLLETLE KAVGA EDİLMEZ

Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili şunları söyledi; "Mısırla barışacağız. Niye kavga ediyoruz Mısır’la. Ortak tarihimiz var Mısır’la, ortak kültürümüz var. Hangi gerekçeyle kavga ediyoruz. Bu kavganın faturası Türkiye’ye ağır yansıyor. Mısır’ın demokratikleşmesi için elimizden geleni yapmalıyız, bunda bir tereddütümüz yok. Bir ülkeyle, bir milletle kavga edilmez.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Esad ve Sisi çağrısı VİDEO

ŞAM'A NEDEN BÜYÜKELÇİ GÖNDERMİYORUZ

Suriye ile resmi düzeyde görüşme sağlanmalı. Şam'a neden büyükelçi göndermiyoruz? Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye'nin de çıkarınadır. Bunu görmemek için kör olmak lazım. Libya'ya silah göndermekten vazgeçin, akan Müslüman kanı. Niye insanları birbirine kırdırıyorsunuz. Orada savaşı bitirmek varken neden düşmanlığı körüklüyorsunuz? Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurulmalı."

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Esad ve Sisi çağrısı

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