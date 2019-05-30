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Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar 50. Yıl Belgeseli'ni izledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'ın 50 yıllık gazeteciliğindeki icraatlarını sayarken, 'namaz kılan öğrencilere suçüstü yapmasını' unuttu.

AA | 30.05.2019 - 05:33..
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Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar 50. Yıl Belgeseli'ni izledi

Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Uğur Dündar 50. Yıl Belgeseli'nin Ankara galasına katıldı.

Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar 50. Yıl Belgeseli'ni izledi

 

Belgesel gösteriminin ardından sahneye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'ı gençliğinden beri tanıdığını belirterek, televizyonların siyah-beyaz olduğu dönemlerde programlarının karşısında herkesin büyük bir dikkatle izlediklerini ifade etti.

Uğur Dündar kaplıcada yumurta haşladı

Kılıçdaroğlu, Dündar'ın gerçeklerden ödün vermediği, en zor koşullarda gazeteciliğin hakkını verdiği değerlendirmesinde bulunarak, "Onun hakkını teslim etmek bana düşmez, onun hakkını teslim edecek olanlar sizlersiniz. En zor koşullarda çalıştı, darbeler yaşandı, sıkı yönetimler ilan edildi, idamlar oldu, az önce burada birlikte seyrettiğimiz gıdadan tutun kadın ticaretine, böbrek ticaretinden tutun vergi kaçakçılığına kadar bütün alanlarda bütün yerlerde en can alıcı noktaya değinen kişinin adı Uğur Dündar'dır." dedi.

Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar 50. Yıl Belgeseli'ni izledi

Uğur Dündar'ın yakalanan eroin satıcısı ile röportajı

KILIÇDAROĞLU "NAMAZ KILAN ÖĞRENCİ" AVCILIĞINI UNUTTU

Uğur Dündar'ın gazetecilik hayatı boyunca imza attığı birçok önemli ve ilginç habere dikkat çeken Kılıçdaroğlu, kendi partisine bağlı belediyenin Halk Arenası programını yasakladığı Dündar'ın, özellikle 28 Şubat atmosferine uygun, "namaz kılan çocuklara suçüstü" mahiyetindeki haberlerini görmezden geldi.

Uğur Dündar'dan 'namaz kılan öğrenciler' haberi

Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar 50. Yıl Belgeseli'ni izledi

Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar 50. Yıl Belgeseli'ni izledi

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