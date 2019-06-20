Önümüzdeki Pazar günü İstanbullular İBB Başkanı'nı seçmek için bir kez daha sandık başına gidecek. Yarışta CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti adayı Binali Yıldırım bir kez daha Başkan seçilmek için karşı karşıya gelecek.

Seçim tartışmaları ise son haftalarda Ekrem İmamolu'nun Ordu Valisi'ne "it" dediği iddiaları üzerinden ilerliyor.

"İMAMOĞLU'NUN ÖNÜ KESİLEBİLİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün "İşi Ordu Valimiz yargıya götürmesi halinde ki götürecek, polislerimiz hakeza. Tabii bu konuda yargının vereceği kararı ben şu anda bilemem ama yargının vereceği karar, bu işte (İmamoğlu'nun) önünü kesebilir." demişti.

İmamoğlu'nun valiye hakaret iddialarına Erdoğan'dan cevap VİDEO

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın bu sözlerine FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında cevap verdi.

"MİLLET İRADESİNİ YOK SAYARIM' DİYOR"

Millet iradesi vurgusu yapan Kemal Kılıçdaroğlu; "Ben YSK'ya talimat verdiğim gibi yargıya talimat vereceğim, İmamoğlu'na alacaklar hapse atacaklar; dolayısıyla koltuğa oturamayacak.' mesajını vermek istiyor. Düşünün bir ülkenin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişi. Bundan daha ağır bir ifadesi de var; 'Ordu Valisi'nden özür dilemezsen o koltuğa oturamazsın.' Kimsin sen? Sen milletin iradesinin üstünde misin? Millet oyunu vermiş, tercihini yapmış, kendsine güveniyor. Sen kalkıp 'ne demek millet iradesi, ben onu yoksayarım, önce özür dile ondan sonra ben seni o koltuğa oturturum.' diyorsun. Sana bu yetkiyi kim verdi? Yargı bilmem ne olursa, mahkeme açılacak; onu mahkum edecekmiş. Nasıl mahkum edecek? Talimat verecek, talimatla şu kadar hapse mahkum edilecek. Akıl var mantık var. Sen bir ülkeyi yönetiyorsun. Bu millet sana oy vermiş." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 'Yargı önünü kesebilir' sözüne cevap verdi VİDEO

"SANA MİLLETVEKİLİ OLMA KAPISINI BİZ AÇTIK"

Cumhurbaşkanı'nın 2002 seçimlerinde milletvekili seçilmesinin önünü CHP'nin açtığını ifade eden Kılıçdaroğlu; "Kendisi 'bir dönem bana muhtar bile olmazsın diyorlardı, Cumhurbaşkanı oldum' diyor. Bir düşün bakalım, sana o kapıyı kim açtı? Biz açtık. Sen gel diye Anayasa'yı biz değiştirdik. Ne adına yaptık bunu? Demokrasi adına yaptık. Bir siyasal partinin lideri eğer 1. parti konumuna gelmişse parlamentoya gelmelidir dedik. Sana açtığımız kapıdan demokrasiyi geliştireceğine, katlediyorsun." diye konuştu.