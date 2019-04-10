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Kılıçdaroğlu yoğun çalışma yürütüyor

İstanbul'da oy çuvallarının başında nöbet bekleyen CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun talimatlarını izliyor.

Haber Merkezi | 10.04.2019 - 07:27..
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Kılıçdaroğlu yoğun çalışma yürütüyor

31 Mart yerel seçimlerini geride bırakan Türkiye, İstanbul'un sonucunu merakla bekliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) son kararı verecek olan merci.

İstanbul'da mazbata isteyen CHP'den Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu partililerle sürekli toplantı halinde.

NÖBET SÜRÜYOR

Partide adeta olağanüstü hal ilan eden Kılıçdaroğlu, verilen talimatların eksiksiz yerine getirilmesini istiyor. Kılıçdaroğlu partililerden sandıkları kesin sonuç alınıncaya kadar terk etmemelerini istedi. CHP'li vekiller başta olmak üzere partililer oyların bulunduğu salonlarda uyumaya devam ediyor.

Kılıçdaroğlu yoğun çalışma yürütüyor

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