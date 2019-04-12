Kılıçdaroğlu'dan Fransa'nın 24 Nisan kararına tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle "24 Nisan'ı anma günü" ilan etmesine tepki gösterdi.

''ÜÇÜNCÜ ÜLKELERİN MÜDAHALESİYLE OLMAZ BU İŞ"

Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa'nın 24 Nisan kararına ilişkin "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, 24 Nisan'ı 'Ermeni soykırımını anma günü' ilan etmesi asla kabul edilemez. Türkiye ile Ermenistan arasındaki sorunların çözümü, üçüncü ülkelerin haddini aşan müdahaleleriyle değil, kendi aralarındaki diyalogla mümkündür." ifadelerini kullandı.