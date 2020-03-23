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Kılıçdaroğlu'dan koronavirüse karşı önlem paketi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, KHK ile ihraç edilen sağlık görevlilerinin göreve iade edilmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 23.03.2020 - 13:19..
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Kılıçdaroğlu'dan koronavirüse karşı önlem paketi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüse karşı partisinin hazırladığı önlem planını duyurmak için basın açıklaması düzenledi

Konuşmalarına kız kardeşininin vefatı sonrası taziyeler için teşekkür ederek başlayan  Kılıçdaroğlu Türkiye'nin salgına karşı amansız bir mücadele verdiğine değinerek sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

KHL'LILAR GÖREVE...

CHP Lideri KHK ile görevinden uzaklaştırılmış sağlık çalışanlarının göreve iade edilmesi gerektiğini söyleyerek  koronavirüs için 13 maddelik öneri paketi sundu.

13 MADDELİK ÖNERİ PAKETİ

1- 5 Şubat 2009 yılından beri toplanmayan Ekonomik konsey toplanmalı. Konsey toplantısına ilgili tüm taraflar davet edilmeli. Hiç kimse, hiçbir kurum dışlanmamalı.

2- Sağlık personelinin konaklama ihtiyacı giderilmeli.

3- Sağlık kurumlarında eleman açığı giderilmeli, KHK ile ihraç edilen ve hakkında hüküm bulunmayanlar görevine iade edilmeli.

4- Askeri hastaneler yeniden açılmalı.

5- Merkezi yönetim ile belediyelerin eşgüdüm içinde çalışılmalarına gayret edilmeli.

a. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İller Bankası'nın ödemeleri sağlanmalı. Belediyelerin borçlanma limitleri artırılmalı.

b. Ödenmeyen borçlar nedeniyle elektrik, su, doğalgaz kesilmemeli.

6- Geçici olarak kapatılan işyerlerinde a. Kira harcamaları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmalı,b. Çalışanların ücretleri işsizlik sigortasından karşılanmalı, c. İşçilerin kredi kartı ve bank kredileri 3 ay boyunca faizsiz ertelenmeli.

7- Çiftçilerin borçları yapılandırılarak 1 yıl ertelenmeli.

8- Ücretli öğretmenler ile halk eğitimde görev yapan kursiyer öğretmenler ücret alamaz duruma düşmüşlerdir. Bu öğretmenler için yasal düzenleme yapılmalı.

9- Küçük ve orta boy işletmelerin kredi kullanımı için sicil affı çıkarılmalı.

10- Turizm, eğlence, konaklama gibi sektörlerin banka kredileri yeniden yapılandırılmalı.

11- Bu süreçte yoksullar, işsizler sağlıklarıyla uğraşırken, faturalarını düşünmemeleri için aile yardımı sigortası çıkarılmalı, 2 bin liralık gelir güvencesi sağlanmalı.

12- Sağlık personeline her ay iki maaş ödeme yapılmalı. Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası çıkarılmalı.

13- Kamu ve özel işbirliği ile yapılan taşınmazların ödemeleri 1 yıl süre ile ertelenmeli ve garantiler TL'ye çevrilmeli.

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