Kılıçdaroğlu'na gösterilen fotoğrafların sırrı çözüldü

Meclis Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı.

Meclis'teki partiler de görüşmeler sırasında gündeme getirecekleri konuların çalışmalarını tamamladı.

2020 Merkezi Yönetim bütçesine ilişkin Meclis'te sunum yapıldığı sırada CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na telefonundan bazı fotoğraflar göstermişti.

FOTOĞRAFLARIN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Kemal Kılıçdaroğlu’nun baktığı fotoğrafların; geçen şubat ayında Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nun maden işçisi alımı için başvuru sürecini duyurmasının ardından Zonguldak ve Bartın’da kuyruğa akın eden vatandaşlar olduğu ortaya çıktı.

GÜNDEME GETİRİLECEK

Kılıçdaroğlu Özel'e, fotoğraflar hakkında basılıp Meclis kürsüsünde gündeme getirlmesinin talimatını verdi.