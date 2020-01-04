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Kılıçdaroğlu'na kadın muhtardan terleten soru

Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin Suriye politikasını eleştirdiği sırada bir muhtarın "'Barış Pınarı Harekatı'na 'evet' dediniz" diye sorması üzerine "O ayrı, o noktada hayır diyemezsiniz" dedi.

Haber Merkezi | 04.01.2020 - 18:20..
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Kılıçdaroğlu'na kadın muhtardan terleten soru

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  İstanbul'daki kadın muhtarlarla bir araya geldi.

SURİYE'YE GİTMEYİN DEDİM BANA VATAN HAİNİ DEDİLER

Toplantıda yaptığı konuşmada AK Parti'nin Suriye politikasını eleştirerek "Türkiye ne elde burada? Suriye politikasının kazananı kim? Ben Orta Doğu bataklığına girmeyin dediğimde bana 'vatan haini' dediler" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerin üzerine de bir muhtar  "Ama Suriye tezkeresine 'evet' demiştiniz" diye yanıtladı.

O AYRI

Kılıçdaroğlu ise, Aksu'nun yanıtı üzerine şunları söyledi:

"O ayrı, o noktada hayır diyemezsiniz. Orada çocuklarımız, askerlerimiz var. Sivil toplum örgütleri var... Suriyeli kadınlara ve çocuklara hizmet eden sivil toplum örgütleri var. Onların bir çatışma ortamında olmasını asla doğru bulmayız."

Kemal Kılıçdaroğlu'na kadın muhtardan terleten soru İZLE


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