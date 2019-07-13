Kılıçdaroğlu'na S-400 soruldu

Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan Rus yapımı S-400 Hava Savunma Sistemi’nin ilk parçaları, dün Ankara’ya getirildi.

Rusya'dan kalkan uçaklar Ankara'ya indi, S-400'lerin teslimatı resmen yapıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Adalet Parkı açılışında konuştu. Ardından da gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"TÜRK HALKI GÜVENLİK İÇİN BAŞKA ARAYIŞLARA GİRECEKTİR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teslimat hakkında "Zamanında Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur." yorumunu yaptı.



