Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası Bahçeli'den açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

KABUL EDİLEMEZ

"Olaydan memnuniyet duymak mümkün değildir. Bu bir siyasi partinin hele hele iktidar partisinden sonra meclis te sayısal çoğunluğu bulunan bir siyasi partinin liderine yapmak yakışık almaz, kabulü mümkün değildir.



Bir siyasi partinin lideri nereye nasıl gideceğine kendisi araştırmalı danışmanlarına sormalı parti yöneticileriyle görüş alışverişinde bulunulmalı. Ve ondan sonra da eğer gitmeyi çok uygun bir zemin olarak görüyorsa her türlü ihtimalin de tedbirini alarak gitmesi lazımdır.

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının yeni görüntüleri VİDEO



MAZBATAYLA DAHA DA GERMEK Mİ İSTİYORSUNUZ?

Türkiye de mazbatayı daha da gererek Türkiye’de farklı farklı sonuçları elde etmek için çaba mı gösteriyorsunuz? Bu durumu İçişleri Bakanı çok yönlü incelemeli. Köy halkı teker teker dinlenmeli.

Cezaevinde ellibeş kişinin hayatını kaybettiği bir eylemde baş rol oynayan bir kişinin çizgisini beğeniyorsan senin çizgin CHP’nin çizgisi değil. Senin çizgin Atatürk’ün çizgisi değil. Senin çizgin demokrasinin çizgisi değil.

YSK TOPLANSIN MAZBATA KAVGASINA SON VERİLSİN

Tekraren ifade ediyorum diyorum ki, bu akşam YSK toplansın, Kemal Kılıçdaroğlu’nun üzerinde oynanan oyunda kendisi oyunun bir figürü müdür değil midir önce onun tespitini yapsın. Figürü değilse onun partisinin adayının mazbata kavgasına bu akşam son versin. Türkiye’yi sükunete ve suhulete davet etsin. Ali rahmet beye ihtiyaç var.





O ADAMA YUMRUK ATTIRACAK KADAR NE YAPTIN SEN?

O bölgede ne işin var senin? İki gün sonra taziye evine gitsen acısının hafiflediği bir ortamda başsağlığı dilesen ne olur. Ankara’nın dışında hangi cenaze törenlerine bu kadar iştahla katıldın. Bunların sorularını bu millet sormalı."

Akkuzulular inançları siyasi davranışlarıyla sert adamlar. Eğer bunlara ‘Bu adam burada ne geziyor bunu sokmayın köye’ demişlerse, televizyonda yaşlı bir adam yumruk atıyor. O adama yumruk attıracak kadar ne yaptın sen Kemal Kılıçdaroğlu? Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir tatile çıkması lazım.”

"MUTLU MUSUN BAHÇELİ"

Öte yandan Kılıçdaroğlu'na yapılan bu saldırı sonrasında CHP'den de Devlet Bahçeli'ye "Mutlu musun" tepkisi gösterilmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Devlet Bahçeli ve Süleyman Soylu mutlu mu acaba! Halkı kin ve nefrete sürükleyen, söylemlerin genel başkan düzeyinde gelmesi ne kadar acıdır. Bu organize saldırının sorumlusu kim? Bunu herkesin kendi vicdanına sorması gerekiyor. Saldırı bir şehit cenazesinde gerçekleşti. Öncelikle bu şehide saygısızlıktır. Şehitlerin kanı üzerinden siyaset yapanlara lanet olsun, lanet olsun" ifadelerini kullandı.



