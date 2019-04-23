Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün serbest bırakıldı

Çubuk ilçesinde şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran grup içinde yer alan ve yumruk atan Osman Sarıgün, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının görüntüleri

TÜM ŞÜPHELİLER SERBEST

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde önceki şehit Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde saldırıya uğramış, Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı sırada kameralara yansıyan Osman S.'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Bu 9 kişiden daha önce adliyeye getirilen Osman S.'nin gözaltı süresi uzatılmış, 1'i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla, 3'ü ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.