taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7649
Euro
6.3987
Altın
1501.01
Borsa
94665.03
Gram Altın
277.846

Kılıçdaroğlu'ndan, Ahmet Türk'e kayyum telefonu

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Ahmet Türk, CHP Lideri'nin kendisini arayarak 'geçmiş olsun' dediğini söyledi.

Haber Merkezi | 22.08.2019 - 16:01..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan, Ahmet Türk'e kayyum telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk ile telefonda görüştü.

KISA BİR GÖRÜŞMEYDİ

HDP'li Türk, görüşmenin oldukça kısa sürdüğünü ve CHP Lideri'nin kendisine geçmiş olsun dediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'na saygı duyduğunu ifade eden Ahmet Türk, birleşerek ortak harekete edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'dan İstanbul'a yaptığı Adalet Yürüyüşü'ne katılan isimlerden biri de HDP'li Ahmet Türk olmuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan, Ahmet Türk'e kayyum telefonu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Van Valiliği'nden polisin müdahalesiyle ilgili açıklama

Van Valiliği'nden polisin müdahalesiyle ilgili açıklama

485
Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması

Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması

451
Boris Johnson'ın tavırları Almanları kızdırdı

Boris Johnson'ın tavırları Almanları kızdırdı

197
Diyarbakır'da eylemcilere TOMA'lı müdahale

Diyarbakır'da eylemcilere TOMA'lı müdahale

486
Putin: Rusya, ABD'ye aynı şekilde karşılık verecek

Putin: Rusya, ABD'ye aynı şekilde karşılık verecek

52
TSK'da atama kararları açıklandı

TSK'da atama kararları açıklandı

55
Diyarbakır'da PKK'lılar yolcu minibüsünü yaktı

Diyarbakır'da PKK'lılar yolcu minibüsünü yaktı

301
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir