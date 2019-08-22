Kılıçdaroğlu'ndan, Ahmet Türk'e kayyum telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk ile telefonda görüştü.

KISA BİR GÖRÜŞMEYDİ

HDP'li Türk, görüşmenin oldukça kısa sürdüğünü ve CHP Lideri'nin kendisine geçmiş olsun dediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'na saygı duyduğunu ifade eden Ahmet Türk, birleşerek ortak harekete edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'dan İstanbul'a yaptığı Adalet Yürüyüşü'ne katılan isimlerden biri de HDP'li Ahmet Türk olmuştu.