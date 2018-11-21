Kılıçdaroğlu'ndan AİHM kararına uyma çağrısı

“Dünyada hukuk devletine saygılıyız. Hukuk devletine saygılı yönetim var algısını yaratmak istiyorsak, AİHM'in Demirtaş kararına uymamız lazım, uyuyoruz da zaten. Veya onun karşılığında tazminat ödeniyor. Dolayısıyla kararın içeriğini görmeden, bilmeden bir şey diyemem. Ama gönül isterdi ki bu kararı Anayasa Mahkemesi verebilsin, öncelikle görüşüp bir hukuksuzluk, haksızlık varsa önce o ortaya koyabilseydi." diye konuştu.