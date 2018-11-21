Kılıçdaroğlu'ndan AİHM kararına uyma çağrısı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, dün HDP'nin eski eş Başkanı Demirtaş için serbest bırakılması yönünde karar vermişti. Bu karar Hükümet nezdinde büyük tepki çekerken, teröre siyasal destek veren bir kişinin serbest bırakılması çağrısı terör seviciliği olarak yorumlandı.
Hükümetin, tepkili açıklamalarına karşılık ana muhalefet partisi CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu AİHM'nin kararına uyulması konusunda çağrıda bulundu.
"TAHLİYE EDİLMESİ GEREKLİ"
Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş hakkında verdiği kararı yorumladı, Ketıl'ın tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.
Kılıçdaroğlu, AİHM’in Demirtaş'ı"derhal serbest bırakılması" yönündeki kararı şöyle değerlendirdi:
“Dünyada hukuk devletine saygılıyız. Hukuk devletine saygılı yönetim var algısını yaratmak istiyorsak, AİHM'in Demirtaş kararına uymamız lazım, uyuyoruz da zaten. Veya onun karşılığında tazminat ödeniyor. Dolayısıyla kararın içeriğini görmeden, bilmeden bir şey diyemem. Ama gönül isterdi ki bu kararı Anayasa Mahkemesi verebilsin, öncelikle görüşüp bir hukuksuzluk, haksızlık varsa önce o ortaya koyabilseydi." diye konuştu.