Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu ve Babacan talimatı

AK Parti'den istifa eden Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'ni kurdu. AK Parti ile yollarını ayıran diğer bir isim Ali Babacan da önümüzdeki günlerde yeni partisini duyurmaya hazırlanıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan süreçte partililere talimat verdi ve Babacan ile Davutoğlu'nun eleştirilmemesini istedi.

Önümüzdeki seçimlerde Babacan ve Davutoğlu ile ittifak kurmaya sıcak bakan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifaka ne kadar oy kazandırabileceğine dair araştırma talimatları verdiği öğrenildi.

CHP SÖZCÜSÜ: İTTİFAK İÇİN HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI YAPARIZ

Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi, basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a soruldu.

Öztrak, soruya "Türkiye'yi bu duruma getiren belli. Şu anda, çok geniş anlayış birliği ortaya çıkmış vaziyette. Yeni kurulan partilerin yaptığı açıklamalara baktığımız zaman onların da bu noktada olduğunu görüyoruz. Ülkenin bu kadar sorunu varken, ortaya çıkacak ittifakı yadsımak mümkün değil. Biz de CHP olarak bu ittifakın gerçekleşmesi için her türlü fedakarlığı yaparız." ifadeleriyle yanıt verdi.