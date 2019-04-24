Kılıçdaroğlu'ndan elini öptüren Osman Sarıgün yorumu

Ankara’nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi’nde, şehit piyade er Yener Kırıkcı’nın cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden Osman Sarıgün, serbest kalarak evine dönmüştü.

ELİNİ ÖPTÜRDÜ

Osman Sarıgün, yakınları tarafından coşkuyla karşılandı ve eli öpüldü.

"SİYASAL BASKI OLMASA BU TABLO ORTAYA ÇIKMAZ"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan Osman Sarıgün’ün elinin öpülmesiyle ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu,"Şunu ifade edeyim bir siyasal baskı olmasa, bu tablo ortaya çıkmaz. Bunun ötesinde farklı bir şey söylemek istemiyorum.” dedi.