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Kılıçdaroğlu'ndan HSK'ya sert tepki

Parti grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu'nun gündeminde "Osman Kavala, İdlib ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemleri" vardı

AA | 25.02.2020 - 15:03..
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

CHP Liderinin gündeminde ise Osman Kavala'nın tahliyesi ve sonrasında yeninden gözaltına alınması vardı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YARGIYI ETKİLDEDİĞİNİ SAVUNDU

15 Temmuz darbe soruşturması kapsamında yeniden tutuklanan iş insanı Osman Kavala'yla ilgili kararda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavrının etkili olduğunu savundu.

Erdoğan'a "Yargıya gözdağı vermeye kalkıyor, Kimsin sen, sen kimsin?” diye seslenen Kılıçdaroğlu, Gezi davasında beraat veren hakimler hakkında inceleme başlatan HSK için ise 'Hakimler ve Savcılar Alçak Kurulu'" ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"LİBAYA'DA BİRKAÇ ŞEHİDİMİZ VAR"

AK Parti'nin internet sitesine girdim. Oradaki konuşma metninde 'tane' sözcüğü çıkarılmış. Çünkü şehitler için 'tane' sözcüğünün kullanılmaması gerektiğini AK Partililer de biliyor. Şehitleri bir eşya gibi görmek insanlık ayıbıdır.

GARİBAN HARP OKULU ÖĞRENCİLERİ HAPİSTE

Adalet Bakanı, “2019 yargıya güven yılı olacak” dedi. Demek ki, önceki yıllar yargıya güven duyulmuyordu. 2019 yargıya güven duyulan bir yıl oldu mu? Hayır.Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en ağır yargı krizini yaşamaktadır. Yargının siyasallaştığını defalarca söyledik. Tarihten gelen adalet duygusu giderek zemin kaybetti.  İranlı bilge ne diyordu: Dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez.25 baronun ortak imzasıyla bir bildirge yayınlandı. Diyor ki: Son dönemde, kamuoyunun dikkatle takip ettiği davalarda yaşanan hukuksuzluklar ve yürütmenin yargıya doğrudan müdahalesi anlamına gelecek uygulamalar kabul edilemez boyutlara ulaşmıştır.

ERDOĞAN YARGIYA GÖZDAĞI VERİYOR

Egemen güçlerin siyasal yandaşların telkiniyle uyuşturucu kaçakçıları, FETÖ’nün en önemli adamları serbest bırakılırken gariban harp okulu öğrencileri hapiste, neden? Bunu sormak zorundayız. Osman Kavala için mahkeme beraat kararı veriyor. Cezaevi aracındayken Erdoğan konuşuyor, “Onu beraat ettirmeye kalkıştılar” diyor. Yargıya göz dağı veriyor. Kimsin sen? Kimsin?
Cezaevi aracının içinden tekrar cezaevine götürüldü. Bu mudur adalet? Bu insani, ahlaki, vicdani bir meseledir. Bunu sadece siyasetin terazisine koyarsınız yanlış yaparsınız.

DARBE DÖNEMLERİNDEN DAHA AĞIR BİR FAŞİZM YAŞANIYOR

Anayasa madde 138: Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Anayasa da askıda. Darbe dönemlerinden çok daha ağır bir faşizm dönemindeyiz. Kimsenin nefes almasını istemiyorlar. Osman Kavala’ya beraat veren hakimler hakkında da HSK soruşturma kararı veriyor. Bütün bunlar ortada iken bu ülkede adalet var diyebilir miyiz? Hakimler Savcılar Kurulu mevcut yapısıyla tamamen siyasileşmiştir

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