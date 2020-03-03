Kılıçdaroğlu'ndan İdlib eleştirisi

CHP Merkez Yürütme Kurulu, dün CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplandı.

Toplantının ana gündemini ise Suriye'nin İdlib kentindeki gelişmeler oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Atatürk Çanakkale’de 'Ben sizlere ölmeyi emrediyorum' diyordu. Biz bu şehitleri Çanakkale’de verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz." açıklamasına yanıt verdi.

İDLİB VATAN TOPRAĞI MI

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, "Vatan toprağı için ölünür, İdlib vatan toprağı mı?" diye sorarak yanıtladı.