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Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'i Adıyaman'a kardeş yapma sözü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Adıyaman Besni Belediyesi'ne kardeş belediye olacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 14.03.2019 - 17:45..
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Adıyaman'da seçim çalışmalarına devam ediyor. Adıyaman'da miting gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, İzmir ile Adıyaman'ı kardeş belediye yapma sözü verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'i Adıyaman'a kardeş yapma sözü

ADIYAMAN İLE İZMİR KARDEŞ OLACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Besni'de halka seslendi. Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Besni Belediyesi'ne kardeş belediye olacağını açıkladı.

Kılıçdaroğlu "CHP'li belediye olursa hizmet veremez, hükümet para göndermez diyorlar. Öyle bir şey yok. Belediye gelirleri kanunu var. Başkana ve Besnililere söz veriyorum. Sizin kardeş belediyeniz İzmir Büyükşehir Belediyesi olacak! İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı ile beraber Besni'ye geleceğiz." dedi.

"KUL HAKKI YEMEYECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu ayrıca Adıyamanlılara kul hakkı yememe, pozitif ayrımcılık uygulama vaadinde bulundu.

CHP Genel Başkanı "Belediye başkanımız konuştu, artık Besni'nin belediye başkanı Vakkas başkan. Ona inanıyorum, güveniyorum. Harcadığı her kuruşun hesabını millete verecek, kul hakkı yemeyecek." ifadelerini kullandı.

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