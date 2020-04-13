Kılıçdaroğlu'ndan korona için ekonomi önerileri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'nin canlı yayınınıda yeni koronavirüsle mücadele tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Programda Kılıçdaroğlu, ekonomik ve sosyal konseyin toplanması gerektiğine vurgu yaptı.

Koronavirüsle mücadelede gelinen durumu değerlendiren Kılıçdaroğlu, olayın bir an önce en az hasarla geçirilmesinin herkesin beklediği bir durum olduğunu söyledi.

ÇÖZÜM PARA BASMAK

Hükümetin salgının getirdiği ekonomik sorunları paraların bitmesi nedeniyle çözemedeğini belirten Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın para basması gerektiğini söyledi.

Şu anki durumun çıkış yollarını da gösterdiklerine dikkati çeken Kemal Kılıçdaroğlu, "Kontrollü bir şekilde Merkez Bankası bassın ve bu insanları perişan etmeyelim." dedi.

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NELER YAPILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİK

CHP olarak bu rakamı topladıklarını, neler yapılması gerektiğini söylediklerini anlatan Kılıçdaroğlu, devletin bazı kararlar aldığını ancak bunda çok geç kalındığını bildirdi.

Hangi siyasi partinin genel başkanı bilgilendirildi? sorusunu yönelten Kılıçdaroğlu, salgının en az hasarla atlatılması yöntemlerinin konuşulması için bir adım atılmadığını söyledi.

Salgın tedbirleri kapsamında dünyadaki bazı ülkelerin işsizlikle mücadele için aldığı önlemlerin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin işsizlikle mücadeleye yüzde 2 kaynak ayırdığını ve bunun düşük bir miktar olduğunu belirtti.

Türkiye'nin daha fazla kaynak ayırması gerektiğine değinen Kılıçdaroğlu, "Biz kaynak bulabilir miyiz? Evet, bulabiliriz. Nereden bulabiliriz bu kaynağı? Dedik ki havaalanları yaptınız, onlara garantiler verdiniz, o garantilerin en azından bir yıl süreyle ertelenmesini sağlayın, o garantilere ödeyeceğiniz parayı bu iş için harcayın. Dolayısıyla insanlar mağdur olmasınlar, bunu da söyledik ama duymazlıktan geliyorlar. Bu konuda en ufak tek cümle bile kurmak istemiyorlar. Neden? Oralara para verecekler. Bu, bizim açımızdan ciddi bir sorun." diye konuştu.