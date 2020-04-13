taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7856
Euro
7.4434
Altın
1690.99
Borsa
95923.77
Gram Altın
368.496
Bitcoin
45570.68

Kılıçdaroğlu'ndan korona için ekonomi önerileri

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomide korona ile mücadele için Merkez Bankası'nın sürekli para basması gerektiğini savundu.

AA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan korona için ekonomi önerileri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'nin canlı yayınınıda yeni koronavirüsle mücadele tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Programda Kılıçdaroğlu, ekonomik ve sosyal konseyin toplanması gerektiğine vurgu yaptı.

Koronavirüsle mücadelede gelinen durumu değerlendiren Kılıçdaroğlu, olayın bir an önce en az hasarla geçirilmesinin herkesin beklediği bir durum olduğunu söyledi.

ÇÖZÜM PARA BASMAK

Hükümetin salgının getirdiği ekonomik sorunları paraların bitmesi nedeniyle çözemedeğini belirten Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın para basması gerektiğini söyledi.

Şu anki durumun çıkış yollarını da gösterdiklerine dikkati çeken Kemal Kılıçdaroğlu, "Kontrollü bir şekilde Merkez Bankası bassın ve bu insanları perişan etmeyelim." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan korona için ekonomi önerileri ViDEO

NELER YAPILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİK

CHP olarak bu rakamı topladıklarını, neler yapılması gerektiğini söylediklerini anlatan Kılıçdaroğlu, devletin bazı kararlar aldığını ancak bunda çok geç kalındığını bildirdi.

Hangi siyasi partinin genel başkanı bilgilendirildi? sorusunu yönelten Kılıçdaroğlu, salgının en az hasarla atlatılması yöntemlerinin konuşulması için bir adım atılmadığını söyledi.

Salgın tedbirleri kapsamında dünyadaki bazı ülkelerin işsizlikle mücadele için aldığı önlemlerin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin işsizlikle mücadeleye yüzde 2 kaynak ayırdığını ve bunun düşük bir miktar olduğunu belirtti.

Türkiye'nin daha fazla kaynak ayırması gerektiğine değinen Kılıçdaroğlu, "Biz kaynak bulabilir miyiz? Evet, bulabiliriz. Nereden bulabiliriz bu kaynağı? Dedik ki havaalanları yaptınız, onlara garantiler verdiniz, o garantilerin en azından bir yıl süreyle ertelenmesini sağlayın, o garantilere ödeyeceğiniz parayı bu iş için harcayın. Dolayısıyla insanlar mağdur olmasınlar, bunu da söyledik ama duymazlıktan geliyorlar. Bu konuda en ufak tek cümle bile kurmak istemiyorlar. Neden? Oralara para verecekler. Bu, bizim açımızdan ciddi bir sorun." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan korona için ekonomi önerileri

İlginizi Çekebilir
Bilim Kurulu koronavirüs rehberini güncelledi
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu koronavirüs rehberini güncelledi.
Kumbaradaki 170 TL'yi Milli Dayanışma'ya bağışladılar
Erzincan'da yaşayan Eymen kardeşler, biriktirdikleri parayı koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan kampanyaya bağışladı.
Çatıdaki gençlere drone ile polis anonsu
Sultanbeyli'de çatıya çıkan gençler, devriye ekipleri tarafından drone ile uyarıldı. Polis, gençlere, "Ne işiniz var çatıda? İnin aşağı" anonsu yaptı.
Acil olmayan ameliyatlara erteleme kararı geldi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı, acil olmayan ameliyatlara izin verilmeyeceğini duyurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu
Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu
1125
Bahçeli, Süleyman Soylu kararından memnun
Bahçeli, Süleyman Soylu kararından memnun
391
Sokağa çıkma yasağı bitti, yine kuyruklar oluştu
Sokağa çıkma yasağı bitti, yine kuyruklar oluştu
504
Rize’de bir vatandaş, Soylu için intihara kalkıştı
Rize’de bir vatandaş, Soylu için intihara kalkıştı
212
Doğu Perinçek'ten Süleyman Soylu yorumu: Aynı gemideyiz
Doğu Perinçek'ten Süleyman Soylu yorumu: Aynı gemideyiz
97
Virüslü olduğunu saklayanlara kızdı: Utanmayın evde kalın
Virüslü olduğunu saklayanlara kızdı: Utanmayın evde kalın
24
Süleyman Soylu'dan ilk açıklama
Süleyman Soylu'dan ilk açıklama
150
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir