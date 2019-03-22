31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kaldı. Millet İttifakı olarak CHP çalışmalarını sürdürüyor. Girseun'da vatandaşlar ile bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Osmanlı vardı.

Osmanlı'nın yıkılışı üzerinden eleştirilerde bulunan CHP lideri, "Osmanlı'nın parasını basacak milli bankası bile yoktu" dedi.





"ÜRETİMDEN KOPTUĞU İÇİN BATTI"

"Devasa Osmanlı İmparatorluğu niye battı?" sorusunu yönelten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bütün dünyaya hakim. Avrupa'nın yarısı, Afrika, baktığınızda Orta Doğu, Kafkaslar, devasa bir İmparatorluk. 600 yıllık bir dev. Niye battı? Üretimden koparıldığı için. Sadece fabrikadan üretimden bahsetmiyorum. Her alanda üretmemiz lazım. Üniversitede bilgi üretilecek, sanayide makine üretilecek, diğer şeyler üretilecek. Kültürde sanatta üreteceğiz. Ressamımız olacak, yazarımız olacak, çizerimiz olacak, gazetecimiz olacak, bilginlerimiz olacak, yani alimlerimiz olacak. Bütün her alanda bilgi üreteceğiz. Her alanda alın teri dökmeliyiz. İşin özü bu. Osmanlı bunu, üretimden koparıldığı için Osmanlı battı."

Kılıçdaroğlu'ndan Osmanlı'nın batışı yorumu VİDEO



"PARA BASACAK BANKASI BİLE YOKTU"

Osmanlı'dan sonra Cumhuriyetin kurulduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Atatürk de İnönü de Kazım Karabekir de. Bunların hepsi Osmanlı'nın Paşa'sı. Cumhuriyeti kurdular, hepsi savaş meydanlarından geliyorlar. İyi de memleketi nasıl kalkındıracan? Hiç birisi ekonomi bilmiyor. Enflasyon nedir, devalüasyon nedir, kur nedir? Bunların hiç birisini bilmiyorlar. İlk yaptıkları iş, 1923 yılında İzmir'de İktisat Kongresi'ni topluyorlar ve Gazi'nin orada söylediği önemli laf bir var, 'savaş meydanlarında kazanılan zaferler, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa memleket bağımsızlığını koruyamaz' diyor. Niçin? Bir kilometreyi bırak, bir metre milli demir yolu yok. Osmanlı'nın parasını basacak milli bankası yok. Milli banka ne zaman oldu? 1930 yılında Merkez Bankasını kurarak oldu."



